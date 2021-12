Chiara Ferragni e Fedez, la reazione alla forte scossa di terremoto: bufera sui social. “Vergnogna, mer*e” (Di sabato 18 dicembre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Fortissima scossa di terremoto a Milano nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre. L’epicentro è stato registrato nella provincia di Bergamo, ma la scossa si è propagata anche nel milanese e nelle zone di Monza, Brianza e Pavia. Fedez e Chiara Ferragni tra i volti dello spettacolo scesi in strada, sotto casa nel parco del Bosco verticale dove vivono, intenti a fare stories per rassicurare i fan: "Oh mio Dio, ma sta parlando di noi" dice il cantante, mostrando la news della scossa appena uscita sui giornali. C'è da dire che, non tutti gli internauti abbiano apprezzati. Diversi, infatti, i commenti di sdegno (con tanto di like a seguito) che accusano i Ferragnez di "sfruttare qualsiasi occasione pure di mettersi in mostra". "Vergognatevi ... Leggi su howtodofor (Di sabato 18 dicembre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Fortissimadia Milano nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre. L’epicentro è stato registrato nella provincia di Bergamo, ma lasi è propagata anche nel milanese e nelle zone di Monza, Brianza e Pavia.tra i volti dello spettacolo scesi in strada, sotto casa nel parco del Bosco verticale dove vivono, intenti a fare stories per rassicurare i fan: "Oh mio Dio, ma sta parlando di noi" dice il cantante, mostrando la news dellaappena uscita sui giornali. C'è da dire che, non tutti gli internauti abbiano apprezzati. Diversi, infatti, i commenti di sdegno (con tanto di like a seguito) che accusano i Ferragnez di "sfruttare qualsiasi occasione pure di mettersi in mostra". "Vergognatevi ...

