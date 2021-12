Chiara Ferragni e Fedez in strada dopo il terremoto a Milano: “Che paura”. L’attacco di Selvaggia Lucarelli (Di sabato 18 dicembre 2021) La scossa di terremoto che ha colpito la Lombardia si è sentita distintamente anche a Milano, dove tra gli illustri inquilini di Citylife scesi in strada ci sono stati anche Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper e l’imprenditrice hanno raccontato gli eventi su Instagram, e condiviso Storie mentre attendevano di poter tornare in sicurezza nel loro appartamento. Tra chi ha commentato quanto accaduto alla coppia d’oro dei social anche Selvaggia Lucarelli, che ironizza sulla descrizione del momento di Chiara Ferragni. La giornalista inoltre risponde a delle Storie in cui la protagonista del reality The Ferragnez indicava come unica persona a cui non è piaciuta la serie quella che la critica da anni, che a quanto pare sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) La scossa diche ha colpito la Lombardia si è sentita distintamente anche a, dove tra gli illustri inquilini di Citylife scesi inci sono stati anche. Il rapper e l’imprenditrice hanno raccontato gli eventi su Instagram, e condiviso Storie mentre attendevano di poter tornare in sicurezza nel loro appartamento. Tra chi ha commentato quanto accaduto alla coppia d’oro dei social anche, che ironizza sulla descrizione del momento di. La giornalista inoltre risponde a delle Storie in cui la protagonista del reality The Ferragnez indicava come unica persona a cui non è piaciuta la serie quella che la critica da anni, che a quanto pare sarebbe ...

Agenzia_Ansa : Anche Fedez esce in strada per il sisma con Chiara Ferragni che dice 'paura raga'. Il rapper posta una storia su In… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - NicholasVita990 : RT @VincePastore: @Riccardo_Bocca: Dobbiamo ringraziare Chiara Ferragni e Fedez perché sono un esempio di rara mestizia antropologica. La… - flamesborn_ : Chiara Ferragni che per farsi un caffè fa venire il terremoto. CHIARA CONTINUA A RIGENERARE PIZZE, FIDATI -