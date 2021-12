Chiara Ferragni bella come il sole: primo piano da urlo, ci mostra il suo pranzo (Di sabato 18 dicembre 2021) Chiara Ferragni è bella come il sole nell’esclusivo locale milanese. “Lunch Today”: il selfie nell’ultimo post Instagram scatena i fans. Il noto brand Ralph Lauren ha recentemente aperto il nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 18 dicembre 2021)ilnell’esclusivo locale milanese. “Lunch Today”: il selfie nell’ultimo post Instagram scatena i fans. Il noto brand Ralph Lauren ha recentemente aperto il nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Scossa di #Terremoto a Bergamo, avvertita anche a Milano: anche Chiara Ferragni e Fedez scendono in strada - fanpage : Fortissima scossa di #Terremoto a Bergamo e avvertita anche a Milano nella giornata di oggi, sabato #18dicembre. An… - Agenzia_Ansa : Anche Fedez esce in strada per il sisma con Chiara Ferragni che dice 'paura raga'. Il rapper posta una storia su In… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez rendono social anche la scossa di terremoto: “Che paura raga!” (video) - #Chiara #Ferragni… - AleVioli7 : @emma_i25 @thesunisyourson @StefanoFeltri @vaux_hall @AmazonIT La descrizione che hai appena fatto riguarda perfett… -