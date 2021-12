CHI VINCE BALLANDO CON LE STELLE? UN PODIO MAI COSÌ INCERTO. LE QUOTE SNAI E SISAL (Di sabato 18 dicembre 2021) Chi VINCE BALLANDO con le STELLE 2021 secondo gli esperti di scommesse? Si profila un testa a testa all’ultimo voto tra due primedonne dello show di Milly Carlucci e un terzo posto con sfida apertissima. Attendiamoci colpi di scena fino al contatore finale. Ecco le QUOTE per i finalisti di BALLANDO con le STELLE secondo i colossi delle scommesse SNAI e SISAL. Bianca Gascoigne 1,70 – 1,75Arisa 2,00 – 2,20Valeria Fabrizi 6,50 – 6,60Sabrina Salerno 10,00 – 16,00Morgan 15,00 – 20,00Federico Fashion Style 33,00 – 40,00 Sarà questa la classifica finale di BALLANDO con le STELLE 2021? Chi alzerà la coppa sabato sera su Rai1? Bianca Gascoigne, eliminata e rientrata in gara grazie al ripescaggio, supera di un soffio la ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 dicembre 2021) Chicon le2021 secondo gli esperti di scommesse? Si profila un testa a testa all’ultimo voto tra due primedonne dello show di Milly Carlucci e un terzo posto con sfida apertissima. Attendiamoci colpi di scena fino al contatore finale. Ecco leper i finalisti dicon lesecondo i colossi delle scommesse. Bianca Gascoigne 1,70 – 1,75Arisa 2,00 – 2,20Valeria Fabrizi 6,50 – 6,60Sabrina Salerno 10,00 – 16,00Morgan 15,00 – 20,00Federico Fashion Style 33,00 – 40,00 Sarà questa la classifica finale dicon le2021? Chi alzerà la coppa sabato sera su Rai1? Bianca Gascoigne, eliminata e rientrata in gara grazie al ripescaggio, supera di un soffio la ...

