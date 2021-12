Chi non sogna di attraversare l'Italia o l'Europa come le star degli Anni Trenta, immersi nell'eleganza al ritmo lento del treno? (Di sabato 18 dicembre 2021) Che siano classici o appena restaurati, con carrozze antiche in legno o locomotive a vapore, i treni storici sono tornati in voga, anche grazie al loro minor impatto ambientale, e riportano a un tempo in cui salire a bordo era un momento prezioso per fermarsi, assaporare il silenzio, lasciar scorrere lo sguardo. Un invito alla contemplazione.Da cui anche registi noti, come Wes Anderson, si sono lasciati sedurre anche firmando carrozze. In attesa della grande novità del 2023, il ritorno in grande stile di Orient Express in molti itinerari Italiani, anche defilati. «Ogni viaggio in treno è un’avventura e non vedo l’ora che arrivi laprossima», ha commentato entusiasta Anderson, definendo chi sceglie questo mezzo ‘un vero osservatore del paesaggio’.Preparatevi ora per attraversarne alcuni, in Italia e in ... Leggi su iodonna (Di sabato 18 dicembre 2021) Che siano classici o appena restaurati, con carrozze antiche in legno o locomotive a vapore, i treni storici sono tornati in voga, anche grazie al loro minor impatto ambientale, e riportano a un tempo in cui salire a bordo era un momento prezioso per fermarsi, assaporare il silenzio, lasciar scorrere lo sguardo. Un invito alla contemplazione.Da cui anche registi noti,Wes Anderson, si sono lasciati sedurre anche firmando carrozze. In attesa della grande novità del 2023, il ritorno in grande stile di Orient Express in molti itinerarini, anche defilati. «Ogni viaggio inè un’avventura e non vedo l’ora che arrivi laprossima», ha commentato entusiasta Anderson, definendo chi sceglie questo mezzo ‘un vero osservatore del paesaggio’.Preparatevi ora per attraversarne alcuni, ine in ...

