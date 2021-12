Chi è Valerie Pecresse, la bionda di destra che vola nei sondaggi in Francia. Aprirà la strada alla Meloni? (Di sabato 18 dicembre 2021) I sondaggi per le presidenziali in Francia dell’aprile prossimo ‘vedono’ l‘ascesa “spettacolare” di Valerie Pecresse, la candidata dei Les Republicains. Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos-Sopra Steria per “Le Monde” e Bloomberg, Emmanuel Macron resterebbe al primo posto nelle preferenze di voto con il 24% dei voti, seguito proprio dalla Pecresse, al 17%, scelta alle primarie del partito appena due settimane fa, che andrebbe al ballottaggio. Marine Le Pen e Zemmour appaiati per le presidenziali francesi Al terzo posto la leader del Rassemblement national, Marine Le Pen, ferma al 14,5%, stessa percentuale assegnata a Eric Zemmour, che le contende i voti dell’estrema destra. Il sondaggio descrive “spettacolare” la rimonta di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Iper le presidenziali indell’aprile prossimo ‘vedono’ l‘ascesa “spettacolare” di, la candidata dei Les Republicains. Secondo uno realizzato da Ipsos-Sopra Steria per “Le Monde” e Bloomberg, Emmanuel Macron resterebbe al primo posto nelle preferenze di voto con il 24% dei voti, seguito proprio d, al 17%, scelta alle primarie del partito appena due settimane fa, che andrebbe al ballottaggio. Marine Le Pen e Zemmour appaiati per le presidenziali francesi Al terzo posto la leader del Rassemblement national, Marine Le Pen, ferma al 14,5%, stessa percentuale assegnata a Eric Zemmour, che le contende i voti dell’estrema. Ilo descrive “spettacolare” la rimonta di ...

