Chi è Mario Agliata? L’ex fidanzato di Federica Calemme del GF Vip scrive un singolare messaggio… (Di sabato 18 dicembre 2021) Mario Agliata è il fidanzato di Federica Calemme? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è entrata nella Casa affermando di essere single. In queste ore però, un messaggio del deejay a lei indirizzato, ha incominciato a far vociferare la rete. Chi è Mario Agliata, ex fidanzato di Federica Calemme del Grande Fratello Vip Fino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 dicembre 2021)è ildi? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è entrata nella Casa affermando di essere single. In queste ore però, un messaggio del deejay a lei indirizzato, ha incominciato a far vociferare la rete. Chi è, exdidel Grande Fratello Vip Fino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

DarioNardella : Italia “Paese dell’anno” per il #theeconomist . Merito di #MarioDraghi di chi lo ha lealmente sostenuto e del popol… - marcocappato : Chi può interrompere la tortura contro 'Mario'? #eutanasia #suicidioassistito - AnimaCeleste : RT @jacopo_iacoboni: Una domanda semplice: quelli che vogliono Mario Draghi al Quirinale, chi hanno intenzione di mettere a Palazzo Chigi?… - lapsn1968 : RT @flayawa: #Sileri: “la quarta ondata non è colpa dei non vaccinati, ma di chi sosteneva che i vaccinati non contagiano” Quindi è colpa… - riccio_mario : @Agenzia_Ansa In risposta a Seu DAZN commento Bologna - Juve: 'Juve squadra più importante del mondo' 'ecco i ti… -