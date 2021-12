Chi è Luca Vezil: influencer e fidanzato di Valentina Ferragni (Di sabato 18 dicembre 2021) Luca Vezil è il compagno di Valentina Ferragni, la più piccola tra le tre sorelle. Luca è un influencer molto amato sui social, con un profilo Instagram seguito da un milione di persone. Valentina, la più piccola tra le sorelle Ferragni, è fidanzata da quasi otto anni con Luca Vezil: appassionato di moda, è riuscito ad ottenere un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove è seguito da un milione di persone. Luca Vezil/via InstagramSui social network, Luca è molto attivo e posta foto riguardanti il mondo della moda, i viaggi, il fitness e alcuni momenti della sua vita privata, in particolare insieme alla sua compagna ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021)è il compagno di, la più piccola tra le tre sorelle.è unmolto amato sui social, con un profilo Instagram seguito da un milione di persone., la più piccola tra le sorelle, è fidanzata da quasi otto anni con: appassionato di moda, è riuscito ad ottenere un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove è seguito da un milione di persone./via InstagramSui social network,è molto attivo e posta foto riguardanti il mondo della moda, i viaggi, il fitness e alcuni momenti della sua vita privata, in particolare insieme alla sua compagna ...

