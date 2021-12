Che malattia ha Gigi D’Agostino? Preoccupazione dopo il suo messaggio social (Di sabato 18 dicembre 2021) Parliamo di una icona della fine dei ’90 e dell’inizio del nuovo millennio. Un artista che ha scritto pezzi di storia della musica dance, quando la musica dance made in Italy conquistava le playlist di mezza Europa (‘L’amour toujours’ è una traccia nota in tutto il Vecchio Continente, e non solo). Parliamo di Gigi D’Agostino, caposaldo della italo-dance che ieri ha compiuto 54 anni (è nato infatti il 17 dicembre del 1967, a Torino). Ma proprio nella giornata di ieri – che doveva essere di festa – Gigi Dag ha postato sui proprio profili social un drammatico messaggio. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace”. Il dj ha quindi sottolineato come non abbia intenzione di arrendersi, prima di ringraziare tutti ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Parliamo di una icona della fine dei ’90 e dell’inizio del nuovo millennio. Un artista che ha scritto pezzi di storia della musica dance, quando la musica dance made in Italy conquistava le playlist di mezza Europa (‘L’amour toujours’ è una traccia nota in tutto il Vecchio Continente, e non solo). Parliamo di, caposaldo della italo-dance che ieri ha compiuto 54 anni (è nato infatti il 17 dicembre del 1967, a Torino). Ma proprio nella giornata di ieri – che doveva essere di festa –Dag ha postato sui proprio profiliun drammatico. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace”. Il dj ha quindi sottolineato come non abbia intenzione di arrendersi, prima di ringraziare tutti ...

