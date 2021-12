Charlene | Jacques e Bella più forti di tutto | l’evento di Natale senza la mamma

Leggi su dilei

(Di sabato 18 dicembre 2021) Un periodo durissimo, perdi Monaco, ancora lontani da. Le condizioni di salute della Principessa, indicate come in netta ripresa, sono in realtà avvolte dal più oscuro mistero. Tra operazioni, ritorni a Palazzo e nuovi allontanamenti, Sua Altezza Serenissima non ha trascorso molto tempo con i bambini, neanche dopo aver lasciato il Sudafrica per riunirsi alla famiglia. E sì, le preoccupazioni circa il suo stato sono sempre più grandi.e Gabriella, il primo evento diLe notizie sul ricovero sono state poche e sommarie. Si è parlato di un trasferimento in Svizzera volto alla risoluzione delle complicazioni dell’infezione che l’ha colpita che ha curato quando si trattava in Sudafrica ma sono ...