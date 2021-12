Centinaio | Fondi per sostenere le filiere minori

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Made in Italy,: Grazie a lavoro Mipaafpere valorizzare– “Grazie al lavoro fatto in questi mesi vengono sostenute e valorizzate anche, ma importanti per mantenere la tradizione del Made in Italy agroalimentare e settori come quello apistico che è cruciale per la salvaguardia della biodiversità e la vita di tutti noi”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco(nella foto), commenta il via libera in Conferenza Stato-Regioni a numerosi provvedimenti predisposti dal Mipaaf relativi a diversee temi agroalimentari. In particolare il sottosegretario ricorda come, tra i provvedimenti approvati, ci sia quello che ...