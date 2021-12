Caterpillar | la storia di Jalil | la moglie morta di Covid | il ricovero e ora il licenziamento “Per l’azienda ho dato l’anima | ma guardo avanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Sono sempre stato fatalista, le cose devono andare in un certo modo e io non ci posso fare nulla. Gli ultimi due anni sono stati durissimi, ma io vadocon ottimismo al futuro, nonostante tutto”. Difficile capire l’ottimismo nei panni diel-Hirech, 59 anni, arrivato in Italia dal Marocco alla fine degli anni ’80, dal 1999 dipendente della. Nel primo lockdown del marzo 2020 ha perso laa causa del, lui stesso è finito in terapia intensiva per quasi tre settimane, e adesso il suo posto di lavoro è a forte rischio. Una settimana fa la direzione dello stabilimento di Jesi della multinazionale americana – che produce cilindri oleodinamici per le macchine movimento terra – ha inviato una Pec ai 270 dipendenti comunicando l’avvio della procedura ...