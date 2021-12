Catania | spedizione punitiva contro un barista che ha chiesto di indossare la mascherina | in dieci fanno irruzione con bastoni e una pistola

(Di sabato 18 dicembre 2021) Giovani, incappucciati e intenzionati a vendicarsi perché a uno di loro era statodila. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti venerdì pomeriggio all’interno del New Eden bar, all’ingresso del quartiere popolare Librino, nella periferia sud di: un gruppo di persone ha fattonell’esercizio prendendo di mira i titolari e alcuni lavoratori, tra cui un ragazzo che svolge la mansione di aiuto pasticcere. L’intera scena – come rivelato dal quotidiano online MeridioNews – è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il filmato ora al vaglio della polizia mostra almenopersone, quasi tutte vestite di nero e incappucciate, che si dirigono verso il bancone. Un uomo, riconoscibile in volto, insieme ad altri complici oltrepassa ...

Advertising

MeridioNews : Eden bar, spedizione punitiva armati di bastoni e pistola La vendetta per avere chiesto a un cliente la mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Catania spedizione

Il Fatto Quotidiano

Espugnare il campo dell'AmatoriRugby non è cosa impossibile, ma è senza dubbio un compito arduo. La classifica vede attualmente Perugia dietrodi tre lunghezze, con gli etnei che ...La seconda si occupa di digitalizzare il processo didelle cartoline turistiche e la ... la Green Recycling di Vittoria, Horavision e Greenlog di Paternò, Befood die Autentico di ...C'è l'impresa innovativa che progetta e sviluppa prodotti biomedici con la stampa 3D, quella che ha messo a punto un robot per la pulizia dei pannelli solari o sviluppa software per combattere la cont ...In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, un 48enne catanese, Massimo Distefano residente da qualc ...