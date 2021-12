Caso Denis Bergamini, ieri nuova udienza: la difesa interroga (Di sabato 18 dicembre 2021) A oltre trent’anni dai fatti, va avanti il processo Bergamini che si sta celebrando davanti alla Corte d’Assise di Cosenza ieri c’è stato il controesame dei testi di polizia giudiziaria da parte della difesa di Isabella Internò, l’unica imputata e all’epoca dei fatti, novembre 1989, fidanzata del calciatore del Cosenza ucciso in circostanze mai del tutto chiarite sulla statale jonica in territorio del comine di Roseto Capo Spulico. L’assistente capo Pasquale Pugliese e l’ispettore capo della Polizia Ornella Quintieri hanno ricevuto le domande degli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari, difensori della Internò. La difesa con le domande ha fatto leva sulle precedenti sentenze e archiviazioni riguardanti le ipotesi del suicidio ma anche le piste del calcioscommesse e della droga. ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) A oltre trent’anni dai fatti, va avanti il processoche si sta celebrando davanti alla Corte d’Assise di Cosenzac’è stato il controesame dei testi di polizia giudiziaria da parte delladi Isabella Internò, l’unica imputata e all’epoca dei fatti, novembre 1989, fidanzata del calciatore del Cosenza ucciso in circostanze mai del tutto chiarite sulla statale jonica in territorio del comine di Roseto Capo Spulico. L’assistente capo Pasquale Pugliese e l’ispettore capo della Polizia Ornella Quinthanno ricevuto le domande degli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari, difensori della Internò. Lacon le domande ha fatto leva sulle precedenti sentenze e archiviazioni riguardanti le ipotesi del suicidio ma anche le piste del calcioscommesse e della droga. ...

