Casa | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga da Portobello!

(Di sabato 18 dicembre 2021)da Portobello per fare nuovi acquisti: l’amore prosegue a gonfie vele anche dopo la partecipazione in TV al famoso programma Mediaset Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, oggi la coppia deivò è sempre più unita! Ecco tutte le nuove foto e i video con protagonista la coppia L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

CAmpisan : Oggi pomeriggio Andrea esaudirà un altro desiderio di Rosalinda che avevano detto in casa quello di gettarsi con il… - Cettina20829704 : Rosalinda ma pensasse al suo fidanzato e lascia in pace Dayane fuori dalla casa del GF quante volte si sono visti?e… - Chiaryta2 : Rosalinda con queste frecciatine inutili mi è definitivamente caduta dal cuore. Se anche Day le avesse scritto ieri… - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #AndreaZenga e #RosalindaCannavò: acquisti da Portobello!?? - StellaS33442832 : #AndreaZenga e #RosalindaCannavò: acquisti da Portobello!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Rosalinda

Per esempioCannavò che stava rispondendo alle domande dei fan stamattina ha aggiornato i ... Fedez ha postato un video di loro sotto, in cui si sente Chiara commentare 'Che paura raga'. ...Soleil che, negli ultimi giorni non ha nascosto il proprio malumore, riuscirà a ritrovare la serenità e la voglia di restare nellaCannavò critica Soleil Sorge/ "Perché è triste? ...Rosalinda Cannavò Soleil Sorge: l'ex gieffina si scaglia contro la protagonista indiscussa di questa edizione, che secondo lei gioca a fare la vittima ...Leggi anche: GF Vip, Dayane contro Rosalinda e Zenga. Poco dopo le dichiarazioni di Wendy, anche Rosalinda ha voluto commentare l’accaduto. La bella Rosalinda Cannavò durante l’ultima puntata di “Casa ...