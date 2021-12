Caro Babbo | affido a te le mie richieste | fa’ che i responsabili di questo sfacelo paghino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Alessandra Gazzolo, Incredibilmente anche quest’anno arriverà il Natale. Eh, certo, come farne a meno? Allora, visto che mi è difficile apunto credere ad altro, ho deciso di ricominciare da zero e affidare a te le mie, che a ben guardare non sono neanche troppo esose. La prima in assoluto è: fammi uscire da questa cassa! Più che una cassa integrazione la definirei cassa disintegrazione, un “vestito de legno” (si usa anche in Lapponia questa allegoria?) in cui m’hanno chiusa dentro ancora viva. In cui manca l’aria, dove non sai qual è la fine, dove ti hanno rinchiusa quasi per punizione, con buona pace dei detrattori, che pur non sapendo che vita facessi si sentono in diritto di giudicare. Potrei godermi in paceperiodo di riposo pagato, ma fare la mantenuta non mi ...