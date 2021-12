Caressa non ha dubbi: “Milan-Napoli, vi dico come finirà” (Di sabato 18 dicembre 2021) Fabio Caressa parla di Milan-Napoli, il giornalista è sicuro del pronostico della partita che “sarà vinta dagli uomini di Spalletti“. Durante Deejay Football Club su Radio Dejay, Caressa è chiamato a dare un pronostico su Milan-Napoli e secondo il telecronista di Sky Sport la vittoria sarà degli azzurri, sensazione che viene confermata anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Tanta sicurezza nelle parole dei due giornalisti, nonostante il Napoli sia alle prese con una emergenza infortuni senza fine. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha chiesto ‘l’aiuto’ del Vesuvio per battere il Milan, ed ha confermato che non saranno convocati Mario Rui, Insigne e Fabian Ruiz. Tre pedine mancanti che si sommano alle assenze di Koulibaly e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 dicembre 2021) Fabioparla di, il giornalista è sicuro del pronostico della partita che “sarà vinta dagli uomini di Spalletti“. Durante Deejay Football Club su Radio Dejay,è chiamato a dare un pronostico sue secondo il telecronista di Sky Sport la vittoria sarà degli azzurri, sensazione che viene confermata anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Tanta sicurezza nelle parole dei due giornalisti, nonostante ilsia alle prese con una emergenza infortuni senza fine. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha chiesto ‘l’aiuto’ del Vesuvio per battere il, ed ha confermato che non saranno convocati Mario Rui, Insigne e Fabian Ruiz. Tre pedine mancanti che si sommano alle assenze di Koulibaly e ...

Sky Sport Serie A 2021/22 Diretta 18a Giornata, Palinsesto Telecronisti ... Melissa Satta Ospite: Gian Piero Gasperini (allenatore Atalanta) Per concludere la serata di calcio di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno l'ultima parola sul turno di campionato.

Caressa non ha dubbi: "Milan-Napoli, vi dico come finirà"