Caos Premier, Sturridge canta per i vaccini: “Proteggi la tua famiglia” (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Non ha rispettato le aspettative da calciatore, ma da cantante Daniel Sturridge sembra avere un talento non indifferente. L’ex attaccante del Liverpool, ora al Perth Glory, ha partecipato alla campagna di promozione dei vaccini con una canzone: “Proteggi tua mamma, tuo papà e il tuo bambino”, è il ritornello. Tanti i casi Covid in Premier League e tante, purtroppo, le partite rinviate. VIDEO "Protect your momma, your daddy and your baby…" Former Liverpool striker Daniel Sturridge, who plays for Australian club Perth Glory, has dropped a song encouraging people to get their Covid-19 vaccines pic.twitter.com/os637E8AHW — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Non ha rispettato le aspettative da calciatore, ma dante Danielsembra avere un talento non indifferente. L’ex attaccante del Liverpool, ora al Perth Glory, ha partecipato alla campagna di promozione deicon una canzone: “tua mamma, tuo papà e il tuo bambino”, è il ritornello. Tanti i casi Covid inLeague e tante, purtroppo, le partite rinviate."Protect your momma, your daddy and your baby…" Former Liverpool striker Daniel, who plays for Australian club Perth Glory, has dropped a song encouraging people to get their Covid-19 vaccines pic.twitter.com/os637E8AHW — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2021 SportFace.

Advertising

teo_acm : RT @sportface2016: #PremierLeague, #Sturridge si reinventa cantante per i vaccini: 'Proteggi la tua famiglia' VIDEO - lozaha_ : RT @sportface2016: #PremierLeague, #Sturridge si reinventa cantante per i vaccini: 'Proteggi la tua famiglia' VIDEO - sportface2016 : #PremierLeague, #Sturridge si reinventa cantante per i vaccini: 'Proteggi la tua famiglia' VIDEO - sportli26181512 : Premier League, rinviata anche Aston Villa-Burnley: Caos in Premier League. E' stata rinviata per Covid anche Aston… - infoitsport : Caos Premier League, campionato verso lo stop: cancellata metà delle partite -