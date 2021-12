Campionato Club R21 Team Cup: Savoia primo, secondo posto Cv Bari (Di sabato 18 dicembre 2021) Ha conquistato il secondo posto nella classifica finale la squadra del Circolo della Vela Bari impegnata a Torre del Greco (Napoli) nel primo Campionato regionale a squadre di Club R21 Team Cup V ZONA organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco supportato dal Comitato di Zona. primo classificato l’equipaggio del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che il prossimo anno ospiterà la manifestazione. Terzo il Team della Marina Militare. Club R21 Team Cup V ZONA: in gara anche da Bari, Palermo e Genova La premiazione degli atleti del Circolo Vela di BariAl Campionato hanno partecipato undici circoli campani e tre ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 18 dicembre 2021) Ha conquistato ilnella classifica finale la squadra del Circolo della Velaimpegnata a Torre del Greco (Napoli) nelregionale a squadre diR21Cup V ZONA organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco supportato dal Comitato di Zona.classificato l’equipaggio del Reale YachtCanottieri, che il prossimo anno ospiterà la manifestazione. Terzo ildella Marina Militare.R21Cup V ZONA: in gara anche da, Palermo e Genova La premiazione degli atleti del Circolo Vela diAlhanno partecipato undici circoli campani e tre ...

