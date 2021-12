Campania, 2256 positivi, il tasso schizza al 5,2%, gli ospedali tengono (Di sabato 18 dicembre 2021) Piuttosto alto il numero dei positivi del giorno, in Campania: 2256. Calcolati su un totale di 43.426 test. Il tasso sale dal 4,7% di ieri al 5,2%. I deceduti sono 6, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i ricoveri in terapia intensiva scendono dai 33 di ieri ai 31 di oggi, mentre salgono quelli in degenza: ieri erano 412, oggi sono 418. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 31 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 418 (**) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Piuttosto alto il numero deidel giorno, in. Calcolati su un totale di 43.426 test. Ilsale dal 4,7% di ieri al 5,2%. I deceduti sono 6, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Per quanto riguarda la pressioneera, i ricoveri in terapia intensiva scendono dai 33 di ieri ai 31 di oggi, mentre salgono quelli in degenza: ieri erano 412, oggi sono 418. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 31 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 418 (**) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

Covid-19, sono 2256 i positivi in Regione SudTv Campania, 2256 positivi, il tasso schizza al 5,2%, gli ospedali tengono I test effettuati sono 43.426. 6 deceduti. I ricoveri in terapia intensiva scendono dai 33 di ieri ai 31 di oggi. Quelli in degenza aumentano di 6 unità ...

Covid: sfondata in Campania quota 2000 contagi, 6 i decessi Stampa Sale vertiginosamente il numero dei contati in Campania. L'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza e ...

I test effettuati sono 43.426. 6 deceduti. I ricoveri in terapia intensiva scendono dai 33 di ieri ai 31 di oggi. Quelli in degenza aumentano di 6 unità ...Stampa Sale vertiginosamente il numero dei contati in Campania. L’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza e ...