“Cambia tutto”. Antonella Clerici, la notizia è ufficiale: cosa ha deciso la Rai (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘The Voice Senior’ condotta da Antonella Clerici. Ancora una volta i risultati in termini di ascolti tv sono andati benissimo, infatti ha vinto ancora una volta la gara battendo soprattutto la concorrenza rappresentata dal ‘Grande Fratello Vip’ di Alfonso Signorini. E ora è emerso un Cambiamento improvviso sulla trasmissione Rai. Una decisione che la Rai ha dovuto assumere necessariamente a causa di un evento particolare. Nell’ultimo appuntamento di ‘The Voice Senior’ la concorrente Gina De Boer si è presentata interpretando il brano “Piece of my heart” di Janis Joplin. La sua interpretazione ha convinto i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Tuttavia sul finire della sua esibizione la donna si è piegata sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘The Voice Senior’ condotta da. Ancora una volta i risultati in termini di ascolti tv sono andati benissimo, infatti ha vinto ancora una volta la gara battendo sopratla concorrenza rappresentata dal ‘Grande Fratello Vip’ di Alfonso Signorini. E ora è emerso unmento improvviso sulla trasmissione Rai. Una decisione che la Rai ha dovuto assumere necessariamente a causa di un evento particolare. Nell’ultimo appuntamento di ‘The Voice Senior’ la concorrente Gina De Boer si è presentata interpretando il brano “Piece of my heart” di Janis Joplin. La sua interpretazione ha convinto i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Tuttavia sul finire della sua esibizione la donna si è piegata sulle ...

Advertising

capuanogio : ?? L'agente di #Dybala sbarcato a Torino per la firma sul rinnovo di contratto dell'argentino. C'è l'accordo su tut… - MDipa88 : RT @ChimicoScettico: 'Omicron cambia tutto, e' tutto nuovo': tradurre 'vogliamo licenza per ripetere tutte le cazzate prodotte negli ultimi… - MGL_space : Io ascoltavo #MateriaTerra su Apple Music, mater il disco alla scrivania, pater guardava Cambia Un Uomo su YouTube,… - virgola09 : RT @ChimicoScettico: 'Omicron cambia tutto, e' tutto nuovo': tradurre 'vogliamo licenza per ripetere tutte le cazzate prodotte negli ultimi… - GennaroMaria498 : RT @ChimicoScettico: 'Omicron cambia tutto, e' tutto nuovo': tradurre 'vogliamo licenza per ripetere tutte le cazzate prodotte negli ultimi… -