Calciomercato Milan: concorrenza per Kamara del Marsiglia. Il punto (Di sabato 18 dicembre 2021) Calciomercato Milan: concorrenza per Kamara. Il centrocampista del Marsiglia non rinnoverà il proprio contratto Ormai è cosa certa, Boubacar Kamara non rinnoverà il proprio contratto con il Marsiglia. Il centrocampista lascerà il club in estate ed è già partita la corsa per prenderlo a zero. Secondo quanto riportato dal Daily Express, sarebbero quattro i club interessati al talento del Marsiglia. Si tratterebbe di Juventus, Milan, Barcellona e Manchester United; quest'ultimo avrebbe già avviato i contatti con gli agenti del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

