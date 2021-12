Calciomercato Juve, Arthur verso la Premier: ecco chi lo cerca (Di sabato 18 dicembre 2021) Calciomercato Juve: Arthur può lasciare il club bianconero già durante il mese di gennaio. Possibile futuro in Premier Secondo quanto riferito da Four Four Two, l’Arsenal ha posato gli occhi in casa Juve per rinforzarsi in vista di gennaio. Il tecnico Arteta avrebbe fatto il nome di Arthur Melo alla dirigenza dei Gunners, desideroso di aggiungere qualità al proprio centrocampo. Come annunciato dal suo agente Pastorello, ci sono possibilità che il brasiliano lasci Torino a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021)può lasciare il club bianconero già durante il mese di gennaio. Possibile futuro inSecondo quanto riferito da Four Four Two, l’Arsenal ha posato gli occhi in casaper rinforzarsi in vista di gennaio. Il tecnico Arteta avrebbe fatto il nome diMelo alla dirigenza dei Gunners, desideroso di aggiungere qualità al proprio centrocampo. Come annunciato dal suo agente Pastorello, ci sono possibilità che il brasiliano lasci Torino a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

