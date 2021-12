Calciomercato | Giuntoli valuta tre nomi per il dopo Manolas

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CI SIAMO GIUNTOLI NON PERDE TEMPO, ECCO IL SOSTIUTO DI MANOLAS. IL DS AZZURROPIAZZA IL COLPO, I DETT… - infoitsport : GAZZETTA – Calciomercato Napoli: la strategia di Giuntoli, niente ansie, sfrutterà il tempo a disposizione - napolipiucom : GAZZETTA - Calciomercato Napoli: la strategia di Giuntoli, niente ansie, sfrutterà il tempo a disposizione… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Difensore ad inizio gennaio: spuntano i primi nomi graditi a Giuntoli - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, continua il casting a sinistra: #Giuntoli osserva due nomi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Giuntoli

La strategia di mercato diè quella di fare almeno due acquisti , ma bisogna avere pazienza, per non prendere decisioni affrettate.Napoli: i nomi per la difesa, spunta Luperto ...Il Napoli a gennaio è pronto a fare qualche colpo di mercato, piace molto Mandava ma la strategia diè di non andare di fretta. La società azzurra non vuole farsi prendere per la gola, quindi appena si materializzerà l'occasione la coglierà al volo. Questo però significa anche saper ...Calciomercato, i nomi per sostituire Manolas. Con la partenza di Kostas Manolas il Napoli avrà necessariamente bisogno di un sostituto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport ...Il Napoli vuole Mina per sostituire Manolas, l'Everton non apre al prestito. Piacciono anche Szalai del Fenerbache e Uduokhai dell'Augusta.