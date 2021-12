Calcio: show di Gerard Deulofeu, l’Udinese travolge il Cagliari per 4-0 nell’anticipo serale (Di sabato 18 dicembre 2021) Un vero e proprio trascinatore a guidare i bianconeri. È show di Gerard Deulofeu nell’anticipo del sabato sera per la diciottesima giornata del campionato di Serie A di Calcio. l’Udinese si impone a domicilio per 4-0 sul Cagliari e i sardi sono sempre più in crisi, relegati alla penultima posizione della classifica. I friulani sbloccano subito il risultato, con la rete di Makengo dopo soli 4?. Poi però sale in cattedra Deulofeu che chiude praticamente i conti alla fine del primo tempo con una splendida punizione che si insacca alle spalle di Cragno. Nella ripresa dilagano gli ospiti, con la banda di Mazzarri che non è riuscita ad opporre resistenza (da segnalare anche l’espulsione per Marin al 66? per doppia ammonizione). Il terzino Nicholas Molina al ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Un vero e proprio trascinatore a guidare i bianconeri. Èdidel sabato sera per la diciottesima giornata del campionato di Serie A disi impone a domicilio per 4-0 sule i sardi sono sempre più in crisi, relegati alla penultima posizione della classifica. I friulani sbloccano subito il risultato, con la rete di Makengo dopo soli 4?. Poi però sale in cattedrache chiude praticamente i conti alla fine del primo tempo con una splendida punizione che si insacca alle spalle di Cragno. Nella ripresa dilagano gli ospiti, con la banda di Mazzarri che non è riuscita ad opporre resistenza (da segnalare anche l’espulsione per Marin al 66? per doppia ammonizione). Il terzino Nicholas Molina al ...

Advertising

CorSport : Disastro #Cagliari: #Mazzarri travolto da una super #Udinese. #Deulofeu show ?? - sportmediaset : Serie A, #CagliariUdinese 0-4: show friulano in casa di Mazzarri. #SportMediaset - Ticinonline : Udinese show, Cagliari alla deriva #udinese #cagliari #seriea - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Udinese 0-4: show friulano, Mazzarri sempre più in crisi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Udinese 0-4: show friulano, Mazzarri sempre più in crisi -