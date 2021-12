Calcio | Serie A | Bologna-Juventus 0-2 | decidono Morata e Cuadrado

(Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dic. (Adnkronos) - Lasi impone 2-0 al Dall'Ara contro ilgrazie alle reti die aggancia la Roma a 31 punti mentre la squadra di Mihajlovic resta ferma a 24. Ai bianconeri basta un lampo dial 6' per incanalare la gara: ripartenza perfetta orchestrata dallo stessoche allarga per Bernardeschi. L'esterno controlla e serve ancora lo spagnolo in profondità alle spalle di Medel. L'attaccante iberico calcia sul primo palo e batte Skorupski. Ilreagisce e al 17' con un colpo di testa di Arnautovic impegna Szczesny ma è al 22' che sfiora il pari. Arnautovic lavora un pallone sull'esterno, crossa in area, ma il suo traversone viene deviato. Sul pallone a mezza altezza arriva Svanberg, che ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Fenomeno compra il Cruzeiro: 'Lo riporterò ai fasti di un tempo' #Ronaldo - Gazzetta_it : Milan, sei tu la regina delle Sette Sorelle: più punti di tutte nel post lockdown - sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - _giolopess : RT @Gazzetta_it: Il Fenomeno compra il Cruzeiro: 'Lo riporterò ai fasti di un tempo' #Ronaldo - Barrazro1 : RT @Gazzetta_it: Il Fenomeno compra il Cruzeiro: 'Lo riporterò ai fasti di un tempo' #Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Cagliari - Udinese: vederla in tv e in streaming Cagliari - Udinese è in programma alle 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky ...L'ennesimo banco di prova che attende la , sesta a pari punti con Roma e Lazio in campionato, è oggi il di Sinisa Mihajlovic (che contro le due romane ha vinto, e convinto). Una gara tutt'altro che ...L'esterno offensivo dei ciociari, infatti, ha siglato una doppietta decisiva nel match del pomeriggio in Serie B. Dopo il gol e l’assist siglati contro il Monza nella scorsa giornata, dunque, un'altra ...La Juventus vince 0-2 al Dall'Ara contro il Bologna e trova tre punti molto importanti nella sua corsa alla Champions League ...