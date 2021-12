Calcio: Premier; poker Arsenal in casa del Leeds (Di sabato 18 dicembre 2021) poker dell'Arsenal in casa del Leeds: finisce 4 - 1 per i Gunners l'unica partita di Premier League giocata oggi dopo il rinvio di ben sei gare a causa dei numerosi casi di covid tra i giocatori. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021)dell'indel: finisce 4 - 1 per i Gunners l'unica partita diLeague giocata oggi dopo il rinvio di ben sei gare a causa dei numerosi casi di covid tra i giocatori. ...

Advertising

passioneasr : @Lazurismo assolutamente no, in europa solo la premier league è superiore per livello, ma il calcio spagnolo è il più bello - RaiSport : ?? Poker dell'#Arsenal in casa del #Leeds 4-1 per i #Gunners nell'unica partita giocata per l'emergenza #Covid ??… - glooit : Calcio: Premier; poker Arsenal in casa del Leeds leggi su Gloo - mazzolenigiova1 : RT @MMaXXprIIme: Inghilterra tutta vaccinata ma la Premier League sospende il campionato di calcio per Covid ???????????? - ValentinaMia16 : RT @MMaXXprIIme: Inghilterra tutta vaccinata ma la Premier League sospende il campionato di calcio per Covid ???????????? -