Advertising

Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Udinese 0-3, rete di Molina N. (UDI) - Calcio_Casteddu : ?? Le #pagelle di #CagliariUdinese: una serata terribile, si salva il solo #Grassi #? #Cagliari #CagliariCalcio… - sportli26181512 : Cagliari-Udinese 0-4: video, gol e highlights: L'Udinese riesce a dare continuità al buon pareggio della Dacia Aren… - andreastoolbox : Calcio, l'Udinese cala il poker e liquida il Cagliari - Rai News - Luxgraph : Cagliari-Udinese 0-4: Mazzarri in crisi, Cioffi fa sul serio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Udinese

Un fuoco di paglia perché l', compatta è aggressiva, da quel momento chiude ogni spazio agli avversari e fa paura ogni volta che riparte . E se al 38' il potente destro scagliato da Samir ...Il Cagliari affonda all'Unipol Domus contro l'. Pesante 4 - 0 (gol di Makengo, Molina e doppietta di Deulofeu) per i sardi, che restano ...raddoppio arriva al tramonto del primo tempo su...Voti fantacalcio Cagliari-Udinese – Vittoria pesante dell’Udinese che all ... Il gol del raddoppio arriva poco prima dell’intervallo grazie a uno splendido calcio di punizione di Deulofeu. Nel secondo ...Gli uomini di Mourinho espugnano il Gewiss Stadium per 1-4 in un sabato che ha visto solo successi esterni È senz’altro la vittoria della Roma il risultato di giornata in questo sabato di campionato: ...