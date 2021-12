Calcio | Gazidis | ' sto bene e mi reputo fortunato | ritorno a San Siro l' emozione più grande'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Sto, molto. Le cure hanno fatto l'effetto che ci aspettavamo e posso considerarmi. È come se tornassi da un viaggio. Un lungo e tribolato viaggio nel quale ho imparato tanto". Lo dice l'amministratore delegato del Milan Ivanin merito al suo stato di salute. La scorsa estate al dirigente rossonero è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. "Quando l'ho saputo ho avuto una reazione molto razionale -spiegaa 'Sportweek-. Pensavo... E adesso come lo racconto alla mia famiglia? Pensavo a come riorganizzare le relazioni e il lavoro. L'piùl'ho provata al rientro a San. Ho avuto un'accoglienza così calda e così inattesa che mi sono commosso. Ho sentito vicinanza vera. ...

Esordisce così Ivanin un'intervista rilasciata a Sportweek in cui ha raccontato come procedono le cure dopo il carcinoma alla gola che gli è stato diagnosticato in estate . L'ad del Milan ha ...nato in Sudafrica da una famiglia di origini greche, ma è cresciuto a Manchester, si è laureato in Legge ad Oxford, ha fatto fortuna negli Usa, è stato la fortuna dell'Arsenal prima di approdare al ...Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Sto bene, molto bene. Le cure hanno fatto l'effetto che ci aspettavamo e posso considerarmi fortunato. È come se tornassi da un viaggio. Un lungo e tribolato viaggio n ...L'amministratore delegato del Milan: "Dal cancro ho imparato una lezione: dobbiamo prenderci cura di noi stessi" ...