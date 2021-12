Calcio | Abraham | ' che vittoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, 18 dic. (Adnkronos) - "Che, non so cos'altro dire. In tanti avevano dubitato di noi e avevamo parlato di una missione impossibile per noi. Basta, si può vedere la reazione di tutti alla fine". Lo ha detto l'attaccante della Roma Tammy, a Dazn al termine del match con l'Atalanta. "L'abbraccio con Mourinho? Erano emozioni a fior di pelle. Era unaimportante per noi come squadra, non ci siamo parlati e l'abbraccio parlava da solo. Felice per Zaniolo? E' bastato vedere come abbiamo festeggiato il suo gol. Ha passato un momento non facile, mi trovo bene a giocare con lui", ha aggiunto l'attaccante inglese.