Cagliari, scontro tra Joao Pedro e i tifosi: presunto insulto razzista (Di domenica 19 dicembre 2021) Continua la contestazione dei tifosi del Cagliari fuori dalle mura dell'Unipol Domus. È scontro con Joao Pedro Continua la contestazione fuori dalle mura dell'Unipol Domus. I tifosi hanno aspettato i giocatori del Cagliari all'uscita degli spogliatoi per chiedere spiegazioni. Le scuse non bastano, si deve passare ai fatti. A prendere la parola il capitano Joao Pedro che ha cercato di calmare gli animi. I toni, però, si sono fatti sempre più accesi e il confronto pacifico si è trasformato alla fine in uno scontro in cui potrebbe essere stato pronunciato un insulto di matrice razzista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

