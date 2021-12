‘Caduta libera’, il sogno continua: ennesima spaventosa vincita! (Di sabato 18 dicembre 2021) Il famoso game televisivo sta proponendo alcune puntate speciale proprio in occasione delle feste natalizie. Lui è tornato e ha sconfitto tutti. Caduta libera, ormai da qualche anno, è il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 18 dicembre 2021) Il famoso game televisivo sta proponendo alcune puntate speciale proprio in occasione delle feste natalizie. Lui è tornato e ha sconfitto tutti. Caduta libera, ormai da qualche anno, è il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

R_Chr : @matteosalvinimi Guida saggia e preziosa?! X me te te sei rotto il caxx di fa politica xche piu passano i gg e stai… - mediasetcan5 : RT @CadutaLiberaTv: Da stasera e per tutto il periodo natalizio #CadutaLibera torna in prime time con quattro appuntamenti speciali dal tit… - jesuisllaura : Ma c’è qualcuno che guarda caduta libera? - infoitcultura : «Caduta libera campionissimi» vincitore 1a puntata - infoitcultura : Nicolò Scalfi ancora record: la vincita a Caduta Libera-Campionissimi -