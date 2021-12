Caduta Libera, addio amaro: Gerry Scotti saluta senza lasciare il segno (Di sabato 18 dicembre 2021) C’era tanta attesa per la puntata serale di Caduta Libera, uno speciale che riuniva i campionissimi del programma. Tuttavia, il risultato non è stato molto soddisfacente. Gerry Scotti ha registrato pochi ascolti, deludendo di fatto le aspettative. Ora ci sarebbero nubi all’orizzonte per lui in quanto Mediaset potrebbe dargli meno spazio in futuro. Determinanti saranno gli appuntamenti degli altri due game show di Canale 5: Avanti un Altro e Gong. Caduta Libera: addio amaro per Gerry Scotti Il 16 dicembre 2021 è andata in onda una puntata speciale di Caduta Libera. I più grandi campioni del game show si sono affrontati a colpi di parole e definizioni. A spuntarla non poteva non essere ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 dicembre 2021) C’era tanta attesa per la puntata serale di, uno speciale che riuniva i campionissimi del programma. Tuttavia, il risultato non è stato molto soddisfacente.ha registrato pochi ascolti, deludendo di fatto le aspettative. Ora ci sarebbero nubi all’orizzonte per lui in quanto Mediaset potrebbe dargli meno spazio in futuro. Determinanti saranno gli appuntamenti degli altri due game show di Canale 5: Avanti un Altro e Gong.perIl 16 dicembre 2021 è andata in onda una puntata speciale di. I più grandi campioni del game show si sono affrontati a colpi di parole e definizioni. A spuntarla non poteva non essere ...

