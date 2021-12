Bruce Springsteen vende il suo catalogo a Sony | a me sa di ipoteca del passato Il mio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Springsteen

Da Gianni Rivera a Vasco, al chitarrista di: in molti si sono schierati […] Di RQuotidiano L'intervista - Richard Klein "La mia 'reincarnazione': da prof. a star a Bollywood" ...... riedizioni, anniversary edition di artisti come Neil Young, Bob Dylan,, CSNY e Black Crowes che tengono a galla i dati mercato. In attesa di rivedere anche in Italia le band ...Santa Claus Is Coming to Town: la storia e la versione originale della canzone natalizia portata al successo anche da Bruce Springsteen ...In barba alla “svolta green”, annunciata in campagna elettorale, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dato il via libera ai piani di Milan e Inter: abbattimento dello stadio comunale e riduzione de ...