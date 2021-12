Briga e Arianna Motefiori si sono sposati | le foto delle nozze

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il matrimonio diMontefiori Questa mattina, sabato 18 dicembre, alle ore 11Montefiori si. Il cantante e l’attriceconvolati adopo che lui le aveva fatto la proposta a ottobre dello scorso anno. Le aveva chiesto la mano in un posto molto romantico: i Giardini L'articolo proviene da Novella 2000.

A POCHI MINUTI DAL SÌ, IN ATTESA DELLA SPOSADOPO IL SÌ Tra gli invitati anche l'attrice Diana Del Bufalo nonché artefice dell'amore di Mattia e. È stata proprio lei a ...Montefiori hanno detto sì oggi, 18 dicembre 2021. La fatidica data era stata annunciata dai diretti interessati lo scorso settembre. Le nozze sono state celebrate alle ore 11:00, come ...Questa splendida coppia di giovani artisti lo scorso anno aveva dichiarato su Instagram che sarebbe convolata a giuste nozze e oggi hanno realizzato il loro sogno! Nella splendida cornice di una stori ...Mattia Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, cantautore romano ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha portato all'altare la ...