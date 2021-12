Brexit | media Gb | si dimette il negoziatore David Frost

Advertising

David Frost, ministro capo negoziatore britannico per la Brexit, si è dimesso dal governo di Londra, secondo quanto riferisce il Mail on Sunday. Il giornale, che cita una importante fonte dell'esecutivo, afferma che Frost lascerà la sua carica in gennaio, dando un nuovo duro colpo al primo ministro. Lord Frost, che ha negoziato l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, secondo 'The Mail on Sunday' avrebbe lasciato per divergenze sui piani anti Covid.