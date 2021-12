Brasile | Ronaldo ‘Il Fenomeno’ acquista il Cruzeiro | 90% della società tra le sue mani

(Di sabato 18 dicembre 2021)Nazario da Lima hato il 90% delBelo Horizonte, compagine brasiliana militante in massima serie calcistica. Firma del contratto in quel di San Paolo, a definire il suddetto accordo. Due dunque lesotto l’ala di Rolando ‘Il, icona dell’Inter ed ex stella del Real Madrid, il quale possiede il ruolo di presidente del Valladolid,spagnola. “Abbiamo molto lavoro davanti e l’ambizione di fare grandi cose con il“. Queste sono le dichiarazioni diimmediatamente dopo la stipulazione del contratto che ha sancito l’acquisto del club brasiliano. Un ritorno alle origini per il noto centravanti nativo di Rio de Janeiro, il quale si è affermato inizialmente tra le giovanili e la prima squadra del ...

Ronaldo Nazario da Lima ha acquistato il 90% del Cruzeiro Belo Horizonte, compagine brasiliana militante in massima serie calcistica. Firma del contratto in quel di San Paolo, a definire il suddetto a ...