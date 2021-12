Bonus tv riconfermato anche nel 2022 | ecco come fare per ottenerlo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ritorna iltv per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Con un maxi emendamento alla Legge di Bilancio discussa in commissione al Senato, il governo ha inserito delle modifiche alla Manovra, e tra le tante novità, la più importante riguarda un maggiore finanziamento di ulteriori 68 milioni di euro, per incentivare l’acquisto di tv e decoder di ultima generazione. Vi raccomandiamo... Solidarietà Digitale: i servizi gratuiti per i cittadini Ilavrà un valore massimo di 30 euro e verrà applicato direttamente dal venditore, al momento dell’acquisto, sul prezzo del prodotto.si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo economico a beneficiare di questo sconto possono essere solo persone residenti in Italia e che appartengono ad un nucleo familiare con un ...

... ma per realizzarli senza spendere una fortuna, è possibile approfittare del Sismaanche nel 2022. Previsto nella Legge di Bilancio 2018, interessa gli interventi di ...... ma per realizzarli senza spendere una fortuna, è possibile approfittare del Sismaanche nel 2022. Previsto nella Legge di Bilancio 2018, interessa gli interventi di ...Al contrario, lo scenario pare essere peggiorato e a questo punto non si esclude che gli italiani possano andare incontro ad un taglio per il bonus Renzi 2022. Bisogna prestare molta attenzione alla q ...ll bonus animali 2022 è una tutela rivolta ai padroni di animali domestici, utile per il mantenimento in salute dei propri pet Il bonus animali comprende anche la creazione di un nuovo fondo per inter ...