Bomba Domenica In, Mara Venier fa fuori Piepaolo Pretelli. "Il motivo è assurdo". Ecco chi prende il suo posto (Di sabato 18 dicembre 2021) Il posto di Pierpaolo Pretelli a Domenica In potrebbe essere messo a rischio dalla forte simpatia che Mara Venier ha mostrato di avere nei confronti di Alvise Rigo. Lui è un ex giocatore di rugby che ha giocato in diverse squadre italiane: Mogliano rugby, Valsugana, Lazio rugby, Petrarca rugby. Oggi è un modello e un personal trainer a Verona, ma nel mondo del piccolo schermo ci è arrivato grazie ad Antonella Clerici, che lo ha portato con se sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. Bello e aitante, è diventato soggetto interessante del gossip quando è stato visto in compagnia di Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario. Oggi è un concorrente di Ballando con le Stelle insieme a Tove Villfor. I due sono diventati la coppia che ha affrontato più spareggi in assoluto, superandoli ...

