Bologna-Juventus | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) Diciottesimo turno diA che mette di fronte ilalla. Allo stadio Dall’Ara sono pronte a darsi battaglia due squadre molto vicine in classifica che, col giro di boa del campionato alle porte, possono iniziare a tirare le somme di questa prima parte del campionato. I padroni di casa sono una delle soprese della stagione e si sono spinti fino al decimo posto a quota 24 punti. Gli uomini di Mihajlovic fanno parte del gruppo centrale della classifica, molto compatto e con molte squadre vicine tra loro pronte a contendersi un posto in Europa League. Gli ospiti stanno faticando più del previsto e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina non ha ancora innescato la scossa che ci si aspettava. Tanti risultati altalenanti per i bianconeri che anche nelle vittorie non sono mai riusciti a convincere appieno dal punto di ...