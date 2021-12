Bologna Juventus probabili formazioni | Allegri stravolge tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 dicembre 2021) La, alle 18.00, sarà impegnata al Dall’Ara contro il, per questa partita, è pronto ad una mini rivoluzione. Trasferta delicata quella che lasi appresta ad affrontare, alle 18.00, al Dall’Ara contro il. I bianconeri non hanno alternative: devono vincere se vogliono restare in corsa per il quarto posto e passare un natale, per quanto possibile, più sereno. Tornare a Torino con i tre punti non sarà semplice sia per la condizione, non proprio brillantissima, di Bonucci e compagni sia per la qualità dei ragazzi di Mihajlovic che, in casa, hanno messo in difficoltà tutte le squadre affrontate. Il tecnico dei rossoblù ha parlato di una sfida con una diretta concorrente; un modo per caricare ulteriormente l’ambiente ma anche per far capire l’importanza che questa ...