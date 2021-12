Bologna-Juventus oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la 18esima giornata di. Un incontro che insolitamente vale per le zone a ridosso delle posizioni che valgono l’Europa. Infatti, i felsinei, nonostante le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Torino, occupano la decima posizione con 24 punti. I bianconeri, invece, si trovano poco più sopra, settimi con 28 punti, con il pareggio contro il Venezia che ha frenato la rincorsa degli uomini di Allegri verso zone più nobili. Il fischio d’inizio della sfida è in programma alle ore 18:00 di sabato 18 dicembre. La partita che sarà visibile in diretta esclusivamente insu Dazn. SportFace.

Da parte sua deve pensare a vincere le prossime due partite: quella di oggi contro il Bologna e quella di martedì contro il Cagliari. Perché se all'apertura del mercato di gennaio la Juventus si trova... Come Allegri, che alle 18 passa a Bologna come un piccolo risparmiatore si presenta allo sportello: da dieci partite consecutive la Juventus batte i rossoblù... E' una Juventus che sarà ancora priva di alcune stelle quella che scenderà in campo oggi a Bologna, Dybala non sarà a disposizione, anche se non ha niente la Juve non... alle ore 15 infatti il big match di giornata tra Atalanta e Roma darà il via a questo sabato di campionato. A seguire si disputeranno invece Bologna–Juventus e Cagliari–Udinese, gare in programma...