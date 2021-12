Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: rincorsa all’Europa (Di sabato 18 dicembre 2021) Un weekend di Serie A per nulla banale, fatto di grandi sfide e match delicati. Tra questi c’è il confronto tra il Bologna e la Juventus, due squadre ferite e bisognose di ripartire. Dopo le vittorie – negli anticipi – di Lazio e Inter (contro Genoa e Salernitana), i bianconeri non possono più sbagliare, gli emiliani hanno invece modo di allontanarsi – del tutto – dalla zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus, match valevole per la 18esima giornata di campionato. Con 24 punti racimolati, il Bologna occupa la decima posizione, anche se arriva da due pesanti sconfitte che ne hanno rallentato la corsa. I ragazzi di Mihajlovi? sembrano essersi smarriti ed è compito del coach serbo cercare di rimetterli sulla giusta strada, contando sui ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 dicembre 2021) Un weekend di Serie A per nulla banale, fatto di grandi sfide e match delicati. Tra questi c’è il confronto tra ile la, due squadre ferite e bisognose di ripartire. Dopo le vittorie – negli anticipi – di Lazio e Inter (contro Genoa e Salernitana), i bianconeri non possono più sbagliare, gli emiliani hanno invece modo di allontanarsi – del tutto – dalla zona retrocessione. Di seguito ledi, match valevole per la 18esima giornata di campionato. Con 24 punti racimolati, iloccupa la decima posizione, anche se arriva da due pesanti sconfitte che ne hanno rallentato la corsa. I ragazzi di Mihajlovi? sembrano essersi smarriti ed è compito del coach serbo cercare di rimetterli sulla giusta strada, contando sui ...

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - rtb_nyc : #: HI SERIE A : BOLOGNA 0 AND JUVENTUS 0:?????????????????????? - footballovars : LIVE STREAM: Serie A - BOLOGNA vs JUVENTUS -