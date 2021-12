Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: attacco inedito per Allegri! (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il brusco stop contro il Venezia, la Juve cerca il riscatto al Dall’Ara. Di fronte a sè, la formazione di Max Allegri, troverà un insidioso Bologna, che cercherà a tutti i costi di rubare punti preziosi alla formazione torinese. Ecco le scelte dei due mister: Bologna – Skorupski; Soumaoro, Medel, Thetate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Juventus – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata. Mentre Mihajlovic si affida al solito Arnautovic, l’allenatore della Juve ha scelto di mandare in campo l’inedita coppia formata da Morata e Kean. Alessio Dambra Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo il brusco stop contro il Venezia, la Juve cerca il riscatto al Dall’Ara. Di fronte a sè, la formazione di Max Allegri, troverà un insidioso, che cercherà a tutti i costi di rubare punti preziosi alla formazione torinese. Ecco le scelte dei due mister:– Skorupski; Soumaoro, Medel, Thetate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.– Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata. Mentre Mihajlovic si affida al solito Arnautovic, l’allenatore della Juve ha scelto di mandare in campo l’inedita coppia formata da Morata e Kean. Alessio Dambra

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - Pagno72 : I'm at Stadio Renato Dall'Ara for Juventus vs Bologna in Bologna, BO - 11contro11 : #Bologna-#Juventus, le formazioni ufficiali: rincorsa all'Europa #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -