Bologna-Juventus | De Ligt | “Buona partita | ma dobbiamo migliorare Testa al Cagliari”

Matthijs De Ligt ha commentato ai microfoni di Dazn, durante il post-partita della delicata sfida valida per la Serie A 2021/2022. Bianconeri nuovamente con il sorriso sulle labbra, dopo un periodo difficile, contraddistinto recentemente dal pari sul campo del Venezia. De Ligt soddisfatto del rendimento della sua squadra e chiaro nel definire l'attuale situazione della compagine piemontese guidata da Max Allegri: "Oggi è stata una partita in cui abbiamo giocato con maturità; possiamo migliorare tanto in costruzione, ma oggi abbiamo fatto una grande gara. Il Bologna non ha avuto grandi occasioni, ma dobbiamo migliorare in fase offensiva. Voglio vincere sempre e far ..."

"Sono molto soddisfatto della carica agonistica che i ragazzi hanno messo in campo - commenta l'allenatore della Juve Allegri dopo il 2 - 0 di- : abbiamo meritato di vincere, l'importante sarà non abbassare la guardia. Stasera sono contento per l'approccio e la cattiveria agonistica". Sulle parole dell'a.d. Arrivabene nel pre - ...1 Matthijs de Ligt , calciatore della, ha parlato a DAZN al termine della partita contro il: ' Abbiamo giocato con tanta maturità, possiamo migliorare tantissimo nella costruzione, come attacchiamo. Ma abbiamo fatto ...L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna al Dall'Ara ...SZCZESNY 6 - Guantoni sporcati solo in occasione del tiro di Dominguez, poi qualche intervento qua e là tra la nebbia del Dall'Ara. CUADRADO 7 - Sembra aver iniziato con il ...