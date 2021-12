Bologna Juventus 0-2 | Morata-Cuadrado | Allegri passa al Dall’Ara

(Di sabato 18 dicembre 2021) Allo stadio, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadiosi affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. Vittoria della Juve, checon un gol per tempo:la apre,la chiude. Sintesi0-2 MOVIOLA 6? Gol– Alla prima occasione della garala Juve. Invenzione di Bernardeschi che vede il taglio die lo serve con un gran lancio: lo spagnolo poi batte di prima intenzione, da pochi passi, Skorupski. Regolare, di ...

Serie A, 18a giornata. Un gol per tempo di Morata e Cuadrado consentono alladi espugnare il Dall'Ara di, nell'anticipo della 18a giornata di Serie A. I bianconeri riscattano il deludente pareggio di Venezia e restano agganciati al treno Champions League. La ...Due a zero in trasferta è la vittoria perfetta delle squadre di Allegri: due gol, porta inviolata, margine di sicurezza e controllo della partita. Mazero a due, con gol di Morata nel primo tempo e di Cuadrado nel secondo tempo, non è stata una vittoria perfetta. Tutt'altro. L'allenatore bianconero ha schierato l'ennesima ...Juventus batte Bologna 2-0 nell’anticipo della 18ma giornata d’andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna Un gol di Morata in avvio e un ...Terza vittoria nelle ultime quattro gare di Serie A per la Juventus , riuscita a conquistare i tre punti al Dall’Ara di Bologna. Clean sheet per i bianconeri, che rispondono al successo della Roma e ...