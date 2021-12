Bologna-Juventus 0-2 | bianconeri ok con Morata e Cuadrado

(Di sabato 18 dicembre 2021) Lavince 2-0 sul campo delnell’anticipo della 18esima giornata della Serie A. I, grazie al successo esterno, salgono a 31 punti agganciando la Roma provvisoriamente al quinto posto, con la possibilità di riavvicinare la zona Champions League. Ilrimane a quota 24, a metà classifica. Il verdetto matura al termine di una gara in cui la formazione di Allegri sfrutta le chance create in ripartenza. Al 6?, imbucata di Bernardeschi che liberadavanti alla porta avversaria. Lo spagnolo non può sbagliare, 0-1. La Juve col passare dei minuti lascia campo e pallone ai padroni di casa, che cercano di aumentare la pressione senza però impegnare Szczesny. La porta della Juve rischia sulla prodezza di Svanberg, che cerca di pescare il jolly in rovesciata ma sbaglia mira ...

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - JuventusTV : ?? ?????????? ?????????? Il pre #BolognaJuve lo vogliamo vivere insieme a voi ?? L’ospite di oggi? Venite a scoprirlo ?… - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - sportface2016 : #BolognaJuventus 0-2, #Allegri soddisfatto - officialS4ALLM7 : Juventus beat Bologna 2-0 ? Morata ?? Cuadrado ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juventus

"Sono molto soddisfatto della carica agonistica che i ragazzi hanno messo in campo - commenta l'allenatore della Juve Allegri dopo il 2 - 0 di- : abbiamo meritato di vincere, l'importante sarà non abbassare la guardia. Stasera sono contento per l'approccio e la cattiveria agonistica". Sulle parole dell'a.d. Arrivabene nel pre - ...1 Matthijs de Ligt , calciatore della, ha parlato a DAZN al termine della partita contro il: ' Abbiamo giocato con tanta maturità, possiamo migliorare tantissimo nella costruzione, come attacchiamo. Ma abbiamo fatto ...L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna al Dall'Ara ...SZCZESNY 6 - Guantoni sporcati solo in occasione del tiro di Dominguez, poi qualche intervento qua e là tra la nebbia del Dall'Ara. CUADRADO 7 - Sembra aver iniziato con il ...