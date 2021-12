Bologna Juventus 0-1 LIVE: magia di Bernardeschi e gol di Morata (Di sabato 18 dicembre 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Juventus si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Juventus 0-1 MOVIOLA 6? Gol Morata – Alla prima occasione della gara passa la Juve. Invenzione di Bernardeschi che vede il taglio di Morata e lo serve con un gran lancio: lo spagnolo poi batte di prima intenzione, da pochi passi, Skorupski. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Bologna Juventus 0-1: risultato e tabellino MARCATORI: 6? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 6? Gol– Alla prima occasione della gara passa la Juve. Invenzione diche vede il taglio die lo serve con un gran lancio: lo spagnolo poi batte di prima intenzione, da pochi passi, Skorupski. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-1: risultato e tabellino MARCATORI: 6? ...

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - JuventusTV : ?? ?????????? ?????????? Il pre #BolognaJuve lo vogliamo vivere insieme a voi ?? L’ospite di oggi? Venite a scoprirlo ?… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - BrunoNardino : Bologna - Juventus Jogando no Alfredo Jaconi - Antonio89704611 : Difesa #Bologna oscena. Se vuoi battere la Juventus devi giocare su alti ritmi e non concedere nulla in difesa.… -