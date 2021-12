Bologna-Juve in campo nella nebbia | Morata sblocca il risultato | poi meraviglia di Cuadrado Il risultato è 0-2

(Di sabato 18 dicembre 2021) In uno stadio Dall’Ara avvolto dalla, lantus chiude il primo tempo in vantaggio sul. Il secondo tempo si riprende con i padroni di casa molto determinati, ma, gli errori tecnici, non permette di sfruttare la qualità d ... sul sito.

Advertising

JuventusTV : ?? ?????????? ?????????? Il pre #BolognaJuve lo vogliamo vivere insieme a voi ?? L’ospite di oggi? Venite a scoprirlo ?… - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - Napolintesta : SULLA TRUFFA SUAREZ, AVETE NOTIZIE?! Intendo sulla solita immunità dei truffatori juventini. #BolognaJuventus… - junews24com : Morata chiede il cambio: fuori nel finale di Bologna Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juve

- Juventus 0 - 2 LIVE leggi anche Serie A, Roma - Spezia 2 - 0: i giallorossi agganciano la. HIGHLIGHTS Lala sblocca subito con Morata, servito da Bernardeschi in contropiede. Rete ......- JUVENTUS 0 - 2 (2'T) SECONDO TEMPO 26' in campo Kulusevski per Kean e Bentancur per Mckennie 24' SPETTACOLARE CUADRADO!!! 2 - 0. Sono gol pazzeschi per il colombiano quest'anno, finta ...ASCOLTA Bologna Juve, curioso quanto successo nella ripresa al Dall’Ara. Juan Cuadrado in campo con…due paia di guanti Juan Cuadrado ha messo a segno il gol del 2-0 in Bologna-Juve. Una gran botta di ...Il tabellino di Bologna – Juventus, i dati statistici della partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...