Bologna | Brighi | «La squadra di Mihajlovic sa di poter battere la Juve»

(Di sabato 18 dicembre 2021) In esclusiva perntusnews24, Matteo, ex centrocampista, ha analizzato la sfida tra i bianconeri e ilIntervistato in esclusiva perntusnews24, Matteoha così parlato del, anche in vista del match di oggi al Dall’Ara. DICHIARAZIONI – «e ilsanno che si tratta di una partita importante per loro. Laè in un momento storico non dei migliori, quindi la formazione bianconera può essere affrontata con una sudditanza psicologica minore. Sarà una gara difficile, i rossoblù sanno bene difare lo sgambetto alladi Allegri. Europa? Ci sono tante squadre che sono migliorate. Ilogni anno fa qualcosa di più del ...

In esclusiva per Juventusnews24, Matteo Brighi, ex centrocampista, ha analizzato la sfida tra i bianconeri e il Bologna Intervistato in esclusiva per Juventusnews24, Matteo Brighi ha così parlato del ...
Matteo Brighi, ex centrocampista di Bologna e Juventus, ha analizzato la sfida del Dall'Ara e non solo per i nostri microfoni Penultima gara del 2021 per la Juventus, che alle 18 di oggi sarà di scena ...